Ankara Tava nasıl yapılır? Şehriyeden pilav yapılmasıyla içerisindeki etlerle doyurucu ve lezzetli bir tarif almak isterseniz işte karşınızda Ankara Tavası tarifi ile karşınızdayız.

Ankara Tava Malzemeler;

300 gram kuzu eti

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet yeşil biber

1 adet domates

1 su bardağı arpa şehriye

2 su bardağı sıcak su

Karabiber

Kimyon

Salça

Tuz

Ankara Tava Yapılışı;

Kuşbaşı doğradığımız etleri tavaya alıyoruz, ocağı yüksek ateşe açıp etin renginin dönmesi ve suyunu salması için bekliyoruz.

Suyunu çekince içerisine sıvı yağ ekleyip karıştırarak kavuruyoruz.

Soğanı sarımsağı ve biberi ekleyerek sotelemeye devam ediyoruz.

Son olarak domatesleri ekleyip tavanın kapağını kapatıp pişmesi için bekliyoruz.

Baharatları ve salçayı ekleyip karıştırmaya devam edelim.

Başka bir tavada şehriyeleri kavurmaya başlayalım.

Rengi dönünce eti üzerine ilave ediyoruz ancak karıştırmıyoruz.

Su ilave edip altını kısıyoruz.

Kapağı kapatıp pişene kadar bekliyoruz.

Suyunu çekip 5-10 dakika dinlendirip servisini yapıyoruz afiyet olsun.