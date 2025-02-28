Ankara sahur saati ve iftar vakti: Ankara İmsakiye 2025 ile ilk sahur vakti ve iftar saat kaçta?
Ankara sahur saati ve iftar vakti 2025 Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi çattı. Bu mübarek ayı ibadetle dolu geçirecek olan İslam alemi ''Ramazan-ı şerifteki bir oruç, bin oruçtan üstündür'' anlayışı ile bayrama ulaşacak. Milyonlarca Müslüman oruçlarına niyetlenmek için 1 Mart günü sabaha karşı sahura kalkacak. Aynı günün akşamında ilk iftar yapılacak. Bu kapsamda il il sahur ve iftar saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, Ankara sahur vakti ve iftar saat kaçta? İşte, Diyanet tarafından paylaşılan Ankara İmsakiye 2025 bilgisi…
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Ankara sahur vakti ve iftar saat kaçta sorusu gündemdeki yerini aldı. İslam alemi için büyük manevi anlam taşıyan, paylaşma ve sabır ayı olan Ramazan, 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Huzur, rahmet ve bereket ayını ibadetle dolu geçirecek olan İslam alemi, il il iftar vakti, sahur ve imsak saatleri hakkında araştırmalara başladı. Başkentte oruç tutacak olan Müslümanlar da 29 gün boyunca ‘’Ankara sahur saat kaçta, iftar vakti ne zaman?’’ sorularına yanıt arayacak. İşte, Ramazan Ankara İmsakiye 2025 takvimi…
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ANKARA'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)
Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:52
Ankara İftar Vakti: 18:47
Ankara Teravih Namazı Vakti: 20:04
Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)
Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:51
Ankara İftar Vakti: 18:48
Ankara Teravih Namazı Vakti: 20:06
Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)
Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:49
Ankara İftar Vakti: 18:49
Ankara Teravih Namazı Vakti: 20:07
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2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 30 Mart Pazar
Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 01 Nisan 2025 Salı
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KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının 27. Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.
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RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI
Oruca Nasıl Niyet Edilir:
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
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Ezan Okunurken Su İçilir Mi?
Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
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Teravih Namazı Farz Mı, Sünnet Mi?
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
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