HABERTURK.COM

Kuruluşunda eski bakanlar, milletvekilleri, valilerin yanı sıra çok farklı meslek gruplarından tecrübeli isimlerden oluşan Ankara Meclisi'nde yeni görev dağılımı gerçekleştirdi. Ankara Meclisi Basın Yayın Kurulu Başkanı Figen Balcı, bu gün itibarı ile sayıları 128’i bulan kurul üyelerini açıkladı.

Figen Balcı basın açıklamasında şunları söyledi:

Ankara Meclisi’nin Yüksek İstişare Kurulu üyeleri 17 isimden oluşmaktadır. Diğer kurullarda görev alanların sayısı ise bu gün itibarı ile 128’e ulaştı.

PROJE GELİŞTİRME AKADEMESİ HAYATA GEÇTİ

Ankara Meclisi, Ankara ve Anadolu’da birçok yatırımı kapsayan projelerin gerçekleşmesi için faaliyetlerde bulunuyor. Bunlardan bazıları Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yapılan Okuma Alışkanlığını Yaygınlaştırma Projesi, Şehirden Köye Dönüş Projesi, Üretim ve Verimliliğin Arttırılması projeleri. Bu arada Ziraat Yüksek Mühendisi Adnan Pekşen başkanlığında oluşturulan ve büyük bir bölümü proje uzmanı olan Ankara Meclisi mensubu 15 arkadaş Proje Geliştirme Akademisini hayata geçti.

Ankara Meclisi’nin bazı önemli hedeflerini şöyle:

1-Okumak-okutmak, okutmayı yaygınlaştırmak

2- Ülke için çalışmaK

3- Üretim ve verimliliği arttırmak,

4-Anadolu Düşüncesinin önemini kamuoyu ile paylaşmak ve Anadolu insanının hasletinin öneminin kavranmasını sağlamak.

5- Her konuda devlete destek vermek, eksikleri tamamlamak, gerektiğinde uyarılarda bulunmak, bir nevi “ onarım “ harekâtını gerçekleştirmek.

6- Toplumumuz arasında insani ilişkileri geliştirmek, birlik-beraberliğin sağlanmasına katkı sağlamak.

7- Kin, intikam, kötü söz, vefasızlık duygularının bertaraf edilmesini sağlamak ve hoşgörü ortamını kaim kılmak.

Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, Ankara Meclisi olarak sesimizi duyurmak için siz değerli meslektaşlarımızın desteği bizim için çok kıymetlidir. Her zaman el ele, gönül gönüle olmak ve hatta birlikte çalışmak dileği ile basın bültenimizin yayınlanmasını temenni eder, başarı dileklerimi sunarım. “

ANKARA MECLİSİ KURULLARINDA GÖREV ALANLARIN LİSTESİ

1- Erdal Özçelik ( Emekli Emniyet Müdürü ) Ankara Meclisi Başkanlar Kurulu Başkanı ( Teknik Hizmetler Başkanı )

2- Prof.Dr.Ali Çayköylü ( Akademisyen Hastane Bölüm Başkanı ) Sağlık Bilimleri ve Hekimler Birliği Kurul Başkanı

3- Doç.Dr. Şeref Kavak ( Akademisyen ) İlmi Araştırmalar Kurulu Başkanı

4- Doç.Dr. Selvin Yeşilay ( Akademisyen ) Üniversiteliler Arası Kurul Başkanı )

5- İsmail Uçakçı (Araştırmacı Yazar ) Çorumlu Dernekler Kurulu Başkanlar Kurulu Başkanı- Ankara Meclisi Tarih ve Anadolu Kültürünü Araştırma ve Yaygınlaştırma Kurulu Başkanı

6- Yaşar Can ( İktisatçı –Denetçi ) Ekonomi-Verimlilik ve Kârlılık Kurulu Başkanı

7- Hüsnü Sagun ( Proje Uzmanı- E.Bürokrat ) Koordinasyon Kurulu Başkanı-Ankara Meclisi İcra kurulu Üyesi

8- Cevdet Sezgin ( Emekli MEB Baş Müfettişi- E.Milli Eğitim Müdürü ) Eğitim-Öğrenim Kurulu Başkanı

9- Aydın Öksüz ( Yurt Dışı Projeler Uzmanı) Dışişleri Yatırım, İhracat ve Yurt Dışı Kaynaklı Projeler Kurulu Başkanı-Ankara Meclisi İcra Kurulu Üyesi

10- Av. Hatice Fidan ( Hukukçu)

11- Sultan Özateş ( Eğitimci-Yazar –Organizatör) Sanat Eğitimini Geliştirme ve Sanatçılarla İşbirliği Koordinatörü

12- Burak Göksoy ( Girişimci- Araştırmacı ) Ankara Meclisi Genel Koordinatörü ve İcra Kurulu Üyesi )

13- Ahmet Güngör ( İş Adamı) Ankara Meclisi Başkanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mutemedi- Esnaf - Sanatkarlar Kurulu Başkanı )

14- Mehmet Ergün ( İletişim Uzmanı –Milli Mutabakat Hareketi Teşkilat Başkanı ) Yöneticiler ve vatandaşlar arası mutabakat kurulu Başkanı )

15- Nilüfer Uğurcuklu Yılmaz ( Ekonomist) Halkla İlişkiler Başkanı- İcra Kurulu Üyesi

16- Neslihan Ertekin ( Gümrük Müşaviri ) İnsani İlişkiler Kurulu Başkanı

17- Erkin Sabit ( Dünya Türk Birliği Teşkilat Başkanı ) Ankara Meclisi Türk Dünyası İletişim ve Koordinasyon Kurulu Başkanı.

18- Hasan Kaya ( Mühendis Şehir ve Kültürü Araştırmaları Kurulu Başkanı )

19- Semih Kıbrıs ( Siyaset Uzmanı- İş adamı ) Siyasi İşlerden Sorumlu Kurul Başkanı

20- Şener Mete ( TRT Eski Spikeri) Proje Çalışmaları Kurulu

21- Rıfat Çakır : Haber Yayın ve Sunum İşleri Koordinatörü

22- Av.Ziya Kıvanç ( Hukukçu ) Hukuk İşleri Kurulu Üyesi

23- Hüsnü Ekizceli ( Maliyeci- Milli Mutabakat Hareketi Genel Sekreteri ) Mali İşler Koordinatörü

24- Mehmet Emin Çalışkan (Bürokrat-Sendikacı ) Sendikalılar Arası İlişkiler Kurulu Başkanı

25- Bayram Özdemir ( Proje Uzmanı ) Projeler Teknik Sorumlusu

26- Ali Sancar ( Mucit ) Sanatkarlar Arası İrtibatlandırma Kurulu Üyesi

27- Ahmet Alver ( Mühendis ) Teknik Hizmetler Kurulu Üyesi

28- Aynur Çanakçı ( Muhtar ) Ankara Meclisi’nin Muhtarlarla İlişkiler Kurulu Üyesi )

29- Fahrettin Güngör ( Emekli Bürokrat ) Emeklilerle ilişkiler Kurulu Üyesi )

30- Tarık Sezai Karatepe ( Araştırmacı-Yazar ) Edebiyatçılar, Yazarlar ve Şairler Kurulu Başkanı

31- Mualla Coşkun : Hasta ve Hastanelerden Sorumlu Kurul Başkanı

32- Damla Taşkın (Stajyer-Akademisyen ) Öğrenciler arası ilişkiler Kurulu

33- Nagehan İlhan İşsizler ve Toplumsal olaylar Kurulu Üyesi

34- Yakup Yıldız ( Müteahhit ) İnşaatçı ve Yapı İşleri Kurulu Üyesi

35- Doğukan Özer (İşletmeci) İşletmeciler ve Turizmciler Arası İlişkiler Kurulu Üyesi

36. Faruk Küçük ( İş Adamı- İşletmeci- Müzayedeci,Başkent Ankara Sevdalısı) Tarihi Araştırmacı ve Ankara'nın Kültürel Değerleri ve Tarihi Görsellerini Araştırma ve Tanıtma Kurulu Başkanı

37.Osman Şahbudak ( STK Başkamı ) Tarım ve Hayvancılık Kurulu Başkanı..

38. Emin Kerimoğlu ( İş adamı ) Müteahhitler ve İnşaatçılar Kurulu Üyesi)

39. Semra Vakit Karabük ( Ziraat Yüksek Mühendisi) Her Alanda

Üretim ve Verimliliği Artırma Kurulu Başkanı

40. Mevlüt Özpınar ( Maliyeci- Siyasetçi ) Anadolu'da İrşat Çalışmaları yapmak, Çiftçi ve Köylülerin Haklarını Savunma Kurulu Başkanı

41. Osman Bostancı ( Elektrik Teknisyeni-Otomasyon) Sanat, Üretim ve İmalat Kurulu Üyesi

42.Şeydi Gürkan (Siyaset Uzmanı- İşletmeci)Anadolu'da Teşkilâtlanmadan Sorumlu Kurul Başkanı

43. Zeki Durmaz ( İş Adamı ) Ticaret ve Taahhüt İşleri ile İştigal edenlerle İşbirliği Kurulu Başkanı

44. Reşit Yılmaz ( Emekli Bürokrat- Siyasetçi ) Ankara Meclisi Merkez Danışma Kurulu Üyesi

45.Aydın Erciyes ( Müteahhit) İnşaat ve Taahhüt İşleri Kurulu Üyesi

46.Ahmet Altun ( Atletizm federasyonu Koordinatörü- Milli Atlet, Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları İkincisi) Ankara Meclisi Gençlik ve Spor Kurulu Başkanı.

47. Sabahattin Gökmen ( Eğitimci -Projeci) Eğitim- Öğrenim Kurulu Başkan Yardımcısı

48. Gürhan Gürses ( Eğitimci-Yazar) Türk Kültürü Edebiyatı ve Bu alanda Faaliyet Gösteren Düşünür ve Yazarlarla İletişim Kurulu Başkanı..

49. Mehmet Saat (Eğitimci )Enerji-Gayrimenkul, Proje Geliştirme Kurulu Başkanı.

50. Abdullah Şenol (Enerji Mühendisi - E. Bürokrat ) Bürokratlarla İlişkiler ve Ankara Meclisi Bünyesinde Bürokratların Buluşturulması Kurulu.

51. Durak Turan Düz ( Edebiyat Dünyasının zirve ismi, İdareci, Bürokrat,

Sivil toplum Kuruluşlarının Hamisi) Ankara Meclisi Genel Merkez Başdanışmanı..

52. Yılmaz Cesur ( Ticaret Erbabı- Sosyal İlişkiler Uzmanı ) Esnaf- Sanatkârlar Kurulu Başkan Yardımcısı

53. Bekir Özdemir ( Esnaf - Sanatkârlar Kuruluşlarının ve Kızılay Teşkilatlarının Duayeni ) Kızılay ve Esnaf-Sanatkârlar Birliği Kurul Başkanı

54. Bahattin Demiray ( E.Emniyet Amiri) Emniyet Teşkilatı ile İletişim Kurulu Sorumlusu

55. İbrahim Çevik ( Bilgisayar Uzmanı-Üretim ve İnşaat) Müteahhit ve İmalat İşleri Kurulu

56.İbrahim Onur Peçenek) Ziraat Odası Başkanı) Tarım Üretim ve Verimliliği Artırma Kurulu Başkan Yardımcısı

57. Selma Yavuz ( İnsani İlişkiler ve Proje Uzmanı) İnsanî İlişkiler ve Teşkilatlanma Kurulu Başkan Yardımcısı

58. Fadime Acar ( Psikoterapist - Aile Danışmanı Kadın, Aile ve Toplum İlişkileri Kurulu Başkanı

59.Faruk Acar ( Emekli Bürokrat) Başkent Ankara ve Ankaralıların Sorunları Kurulu.

60. Yüksel Yıldırım ( Siyasetçi- E.Oda Başkanı ) Ankara Meclisi Siyasi İlişkiler Kurulu Üyesi

61.Mehmet Aydın ( Ticaret ve Üretim..E.İl Genel Meclisi Üyesi ) Siyasî İşler Koordinasyon kurulu

62.Nuray Bayram Parmak (Siyaset Uzmanı- Emekli Bürokrat) Siyasî işler Kurulu Üyesi

63. Halil Öztürk ( Es. İl Genel Meclisi Üyesi - Sanatkar) Siyasi İşler Kurulu Üyesi

64. Mahir Öner ( E.Belediye Başkanı - Eğitimci) Eğitim ve Öğrenim Kurulu Başkan Yardımcısı

65. Kadri Yaman ( DSP Eski İl Başkanı- İl Genel Meclisi Üyesi) Siyasi İşler ve Teşkilatlanma Kurulu Üyesi

66. Büşra Yıldız ( Orman Mühendisi) İlçe ve Köylere Hizmet Akışının Sağlanması, Modernizasyon, Güzelleştirme ve Ağaçlandırma Kurulu Başkanı

67.Adnan Pekşen (Ziraat Yüksek Mühendisi) Ankara Meclisi Proje Geliştirme, Planlama ve Uygulama Akademisi Başkanı

68. Figen Balcı ( Gazeteci- Programcı-Sunucu) Ankara Meclisi Basın Yayın Kurulu Başkanı

69- Osman Receboğlu ( Siyaset Bilimcisi, Diploması, Uluslararası İlişkiler ) Siyasi Çalışmalar, Hükümet ve Siyasi Partiler arası İlişkiler Kurulu Başkanı

70. Ayşe Yücel ( Emekli Bankacı ) Okuma Alışkanlığını Yaygınlaştırma ve Halkla İlişkiler Kurulu Başkan Yardımcısı

71.Ali Alkaç ( Emekli Özel Kalem Müdürü ) Ankara Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı

72. Ali Kılıç ( Bağkur Emeklileri , Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı-

Basım ve Yayım işleri ) Emekliler, Kimsesizler,Mağdurlar, Yetimler ve Muhtaçlara Yardım Kurulu Başkanı

73.Tahir Çalışıcı ( Elektirik Mühendisi) Teknik Hizmetler ve Enerji Hizmetleri Danışmanlık Kurulu Başkanı

74.Halil Akyol ( Üretim ve Verimlilik Teknisyeni- Sendikacı) Mesleki Danışmanlık ve Çalışma Standartları Koordinatörü.

75.İsmail Arık ( Belediye Hizmetleri ve Vatandaş İlişkileri Uzmanı)

İnsani İlişkiler ve Vatandaşlar Arası Sulh ve Barışın Sağlanması Kurulu Koordinatörü

76.Av. Başar Uyansoy (Hukukcu) Ankara Meclisi Hukuk İşleri Kurulu Başkanı

77.İhsan Serdar Demirbilek (GİADER Genel Başkanı ) Ankara Meclisi Sosyal İlişkiler, Toplumsal Olaylar ve STK'lılar ile İlgili Genel Merkez Başdanışmanı

78. Ali Yıldırım ( Mali Müşavir- Siyaset Uzmanı) Ankara Meclisi

Malî İşler ve Siyasi İşler Koordinatörü

79. Erdoğan Çalışıcı ( İş adamı) Sanayi ve İş Adamları İlişkileri Kurulu Üyesi

80- Şükran Çağlayan ( İş Kadını ) Siyasi ve Toplumsal Olaylar Kurulu Başkan Yardımcısı

81. Derya Filiz Korkmaz ( Gazeteci-Reklamcı ) Ankara Meclisi Tanıtım ve Organizasyon Kurulu Başkanı

82. Yusuf Yurt ( Müteahhit -Girişimci) İnşaat, Taahhüt ve Pazarlama Kurulu Üyesi.

83. Operatör Dr. Mehmet BAZ ( Hastane sahibi) Ankara Meclisi Tabipler ve Tüm Sağlıkçılar Başkan Yardımcısı

84- Rıfat Kocaoğlu ( Bürokrat) Devlet- Millet İlişkileri Kurulu Üyesi

85- Nevzat Ustaoğlu (Ekonomi-Maliye-Başmüfettişi ) Afetler, Kentleşme ve Maliye Vergi Politikası Kurulu Başkanı.

86. Hikmet Yüksel ( Emekli Küldür Müdürü ) Ankara Meclisi Kültür Çalışmaları ve Proje Hizmetleri Koordinatörü

87. Sevda Öztürk ( İş Kadını-Biyokimyacı) Ticari, Siyasi, Sosyal İşler ve İhtiyaç Sahiplerine Yardım Kurulu Başkanı.

88.Hakan Tüplek ( Emekli Bankacı-Bilirkişi-Konkordato Komiseri - Yazar)

Ankara Meclisi Mali Hizmetler İdari ve İşletme Genel Koordinatörü.

89. Zeynel Abidin Küçükkaya ( İş Adamı-Acil Tıp Teknisyeni) İşletmeci-haberci, İyi niyet, Hayırlı iş ve İşlemler Kurulu Temsilcisi

90.Tuçe Eğilmez ( Bankacı ) Sermaye Piyasası ve Finans Kuruluşları iletişim Koordinatörü

91.Halil Karatekin ( Emekli Tarım ve Kırsal Kalkınma Müdürü ) Tarım, Hayvancılk, Üretim ve Verimlilik Kurulu Genel Koordinatörü

92. Mustafa Özkan (Emekli Mesleki Eğitim Uzmanı) Teknik ve Mesleki Hizmetler Kurulu Üyesi

93. Kamile Özdemir ( Araştırmacı- Yazar) İlmi Araştırmalar ve Toplumsal Olaylar İle ilgili Kurul Başkanı

94. Ömer Faruk Cantenar ( Emekli Tuğgeneral, -2015-2016- Roma Nato Savunma Koleji Öğretim Üyesi) Ankara Meclisi Strateji Geliştirme ve Uygulama Koordinatörü.

95. İhsan Soytemiz ( ODTÜ'lü- Uzman Biyolog ) Gıda, Tarım ve Hayvancılığın geliştirilmesi, Üretim ve Verimliliğin Artırılması Kurulu Başkanı.

96- Yusuf Recep Acar ( Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimcisi- Roman Yazarı) Ankara Mecilisi Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Koordinatörü.

97- Mahir Topçu ( Metalürji Mühendisi ) Ankara Meclisi Siyasi Araştırmalar ve Parlamento İlişkileri Koordinatörü.

98-Haluk Nalçakar ( Emekli Başkontrol ) Ankara Meclisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Kurul Başkanı.

99- Prof.Dr. Kadirhan Sunguroğlu ( Başhekim- Tıbbi Direktör) Ankara Meclisi Vatandaşlar, Üniversiteler ve Hastanelerle İletişim Başkanı

100- Prof.Dr. Turhan Uslu (Bilim Adamı, Sosyoloji Araştırmacı- Akademisyen ) Ankara Meclisi Bilim ve Sosyoloji Araştırmaları Koordinatörü

101- Mehmet Şah İnsel ( İş Adamı) Ankara Meclisi Çalışma, Yardımlaşma ve Geliştirme Kurulu Başkanı.

102- Zekeriya Güngör ( İş Adamı) Ankara Meclisi Akdeniz Bölge Sorumlusu Başkan Yardımcısı

103- Adem Ertürk ( İş Adamı-İşletmeci- Rehber) Ankara Meclisi İş Dünyası ve Turistik Tesis Sahipleri ile İşbirliği Teşkilat Başkanı.

104- Ömer Eroğlu ( Emekli İstihbaratçı-Danışman ) Ankara Meclisi Dış işleri ve Dış Türkler ile İlişkiler Kurulu Başkan Yardımcısı.

105- Hakan Osman Kiracı (Gazeteci- Siyasetçi ) Ankara Meclisi Genel Merkezi Başdanışmanı

106.Dr. Yüksel Özkale ( Balkan Türkleri Vakfı Başkanı ) Balkanlar ve Dış Türkler İletişim Kurulu Koordinatörü.

107- Kenan Yüksel ( Tarım Ekonomisti- Ziraat Yüksek Mühendisi )

Ankara Meclisi, Çiftçiliği Geliştirme, Toprağın Önemini Kamuoyu ile Paylaşma ve Planlama Koordinatörü

108- Kemal Alver (Emekli Bürokrat) Ankara Meclisi Çok Yönlü Aktiviteler, Halkla İlişkiler Koordinatörü.

109- Celal Ergin ( Proje Uzmanı, Danışman, Özel Hizmetler ) Ankara Meclisi Siyasi İlişkiler ve Sosyal Hizmetler Koordinatörü.

110- İsmail Demir ( İş Adamı-Gazeteci) Ankara Meclisi Akdeniz Bölge Koordinatörü.

111- Mehmet Ali Oral ( Mali Müşavir, Eğitimci, Planlamacı)Türkiye' nin Eğitim Sorunları ve Çözüm Yolları Kurulu Başkanı

112- Turgut Usta ( Milli Eğitim Camiasının tecrübeli İsmi ) Ankara Meclisi Eğitim, Kültür, Planlama ve Projelendirme Koordinatörü.

113- Yasin Bayrakçı ( Bilgi sayar uzmanı-Enerji Alanında Ticaret Erbabı ) Ankara Meclisi Sosyal Medya İletişim ve Koordinasyon Kurulu Başkanı.

114. Hacı Ömer Örsdemir ( Siyaset Uzmanı - E.İl Genel Meclisi Üyesi ) Siyasi ve Sosyal Hizmetler, Çiftçi ve köylü Sorunları Sorumlusu

115. Can Uzunkök ( Medya Danışmanı, Ajans Genel Koordinatörü)

Ankara Meclisi Sosyal Medya İletişim ve Tanıtım Başkanı.

116. Nuran Atakul Tok ( Eğitimci- Çevre Dostu ) Ankara Meclisi Eğitim, Çevre ve Doğa Gönüllüleri Kurulu Başkanı

117-Ali Aktürk ( İnşaat Mühendisi- Müteaahhit- Siyaset ve Halk İletişimi Uzmanı ) Ankara Meclisi Ticari ve Siyasi İşler Koordinatörü

118. Metin Genç ( Avrasya Kültür İşbirliği Vakfı Başkanı ) Vakıflar ve Avrasya İş Lobisinden sorumlu Kurul Başkanı

119. Erkan Karaarslan ( Emekli Maliye Müfettişi Hesap Uzmanı- Yazar) Ankara Meclisi Mali İşler ve Denetleme Kurulu Koordinatörü.

120- Nihat Begiç ( Emekli Kültür Müdürü-Eğitimci-Yazar) Ankara Meclisi Eğitim-Kültür ve Yerel Yöretimler Danışmanı

121. Bekir Ertürk ( Emekli Emniyet Mensubu) Ankara Meclisi Emniyet Mensupları ile İrtibat ve Sorunları ile ilgili çalışmalar yapmakla görevli Kurul üyesi

122-Duygu Hazer ( Denetçi- İngilizce öğreticisi) Ankara Meclisi Tanıtım- Görsel ve Haberleşme Kurulu Üyesi

123. Mehmet Tekin ( Emekli Öğretmen- STK Başkanı) Türkiye'nin Eğitim Sorunları ve Çözüm Yolları Kurulu Üyesi

124- Reşat Çakar ( İş Adamı-İşletmeci ) Ankara Meclisi Güneydoğu İl ve İlçelerinde Teşkilatlanma Başkanı

125- Rahime Beder Şen (Psikolog- Bürokrat) Kadın Aile ve Ankara Meclisi Mensupları Arası Diyalog ve Dayanışma Koordinatörü.

126- Ercan Şen ( MEB 'da Sosyolog - Yayıncı ) Ankara Meclisi Tanıtım ve Yayın Kurulu Başkan Yardımcısı

127- Serhat Yüksel ( İş Adamı ) Ankara Meclisi Teşkilat Başkan Yardımcısı.

128- Hürriyet Ergezer ( İş Adamı- İşletmeci- Siyasetçi) Ankara Meclisi Odalar ve Borsalar Kurulu Başkanı

Not: Bu listeye Yüksek İstişare Kurulu üyeleri dahil değildir