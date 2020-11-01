Stat: Aktepe

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dk. 90+1 Dodoo) İrfan Akgün (Dk. 80 Erdal Öztürk),Burak Aydın (Dk. 90+2 Ilır Mustafa),Barış Alper Yılmaz (Dk. 68 Emre Uğur Uruç),Kone (Dk. 90+2 Mustafa Tahir Babaoğlu)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Levent Ayçiçek (Dk. 85 Tayyip Ebrar Cumur),Egehan Gök (Dk. 61 İbrahim Yılmaz),Onur Ergün, Abazaj, Rroca, Diouf (Dk. 61 Issah)

Goller: Dk. 37 Samet Akaydın (Ankara Keçiörengücü),Dk. 77 Onur Ergün (Penaltıdan) (İstanbulspor)

Sarıkartlar: Dk. 39 İrfan Akgün, Dk. 65 Samet Akaydın (Ankara Keçiörengücü),Dk. 67 Issah (İstanbulspor)