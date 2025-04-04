Otobüs durağında bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
Ankara'da, yağmurun ardından kayganlaşan yolda 55 yaşındaki T.B., kullandığı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Durakta otobüs bekleyen insanlara çarpmamak için son bir manevra yaptı. Duraktakilerin hayatını kurtaran T.B., olay yerinde can verdi
Ankara'da yürek yakan kaza, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Bostancık Caddesi Türk Dünyası Vezir Tonyukuk Parkı mevkiinde meydana geldi.
TIR BİR ANDA KONTROLDEN ÇIKTI
DHA'daki habere göre T.B. (55) yönetimindeki TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
MANEVRA YAPIP DURAKTAKİLERİ KURTARDI
TIR şoförü, otobüs durağında bulunan vatandaşlara çarpmamak için manevra yaptı. Yoldan çıkan TIR, parkın duvarlarını ve heykel sütunları yıktı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde TIR şoförü T.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Şoförün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.