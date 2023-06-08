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ADOB, Yaza Merhaba konseriyle sezonu tamamladı

Giriş: 08.06.2023 - 10:00 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Yaza Merhaba konseriyle sanat sezonuna veda etti

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Yaza Merhaba konseriyle sezonu tamamladı. Ünlü bestecilerin klasik eserlerinin izleyicilerle buluştuğu konserde emekli sanatçılar da sahneye çıktı

AA

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Yaza Merhaba konseriyle sanat sezonuna veda etti.

Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen konser öncesinde ADOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, son 5 yılda emekli olan sanatçılarına teşekkür belgesi takdim etti.

Kısa bir konuşma yapan Karahan, Cumhuriyet'in sanatçıları olarak Devlet Opera ve Balesi'ni bugünlere getirdiklerini anlattı.

Karahan, zamanında bu işi en güzel şekilde ifa etmiş çok değerli sanatçıları bir kez daha seyircilerin huzurunda onore ederek uğurlamak için teşekkür belgesi vermek istediklerini söyledi.

Belgelerin takdiminin ardından ADOB orkestrası, şef Tolga Atalay Ün yönetiminde soprano Funda Ateşoğlu ve Beste Şahin, mezzosoprano Ferda Yetişer, tenor Emrah Sözer ve bariton Uğur Atasoy'a eşlik etti.

Ünlü bestecilerin klasik eserlerinin izleyicilerle buluştuğu ve ADOB'un sezonu tamamladığı "Yaza Merhaba" konserinde, emekli sanatçılar da sahneye çıkarak eser seslendirdi.

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