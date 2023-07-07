Ankara'dan Madrid'e bir başarı hikayesi: Arda Güler...

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Türkiye'nin başkentinde doğan Arda Güler, İspanya'nın başkentine transfer oldu. Gençlerbirliği altyapısından sonra Fenerbahçe'nin altyapısında top koşturan, kısa sürede A Takıma sonra da Milli Takım'a yükselen Arda Güler, 20 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslarla birlikte dünyanın en başarılı kulüplerinden olan Real Madrid'in yolunu tuttu.

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Sincan'da top oynadığı günlerde yeteneğiyle nam salan, Gençlerbirliği Futbol Okulunda 13 yaşındayken namını tüm ülkeye yayan Arda Güler, top toplayıcılık günlerinde de AA'ya röportaj vermişti.

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Profesyonel futbol takımlarının altyapılarında futbol öğrenen çocuklar için eskilerin "ikibuçukluk" diye tabir ettiği top toplayıcılıktan gelen Arda Güler, yeteneğiyle herkesi kendine hayran bıraktı ve Madrid'e doğru yola çıktı...

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Arda Güler, 13 yaşındayken 10 Şubat 2018'de Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yapmış ve Türkiye onu ilk kez o zaman tanımıştı.

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Yine Trabzonspor maçındaki anısını aktaran Arda, "Karşılaşma sırasında kendimi penaltı atan futbolcunun (Uğur Demirok) yerine koydum. Rakip penaltıyı kaçırdı, arkadaşlarıma da 'Penaltıyı ben kullansam gol yapardım.' dedim. Maç sonu 4 farklı futbolcudan forma istedim, hiçbiri vermedi." diye konuşmuştu.

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İDOLLERİ ALEX DE SOUZA VE İRFAN CAN KAHVECİ'YDİ Arda Güler, idollerinin sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza ile hem Gençlerbirliği hem de Fenerbahçe'den takım arkadaşı İrfan Can Kahveci olduğunu dile getirmişti.

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13 yaşındayken AA'ya verdiği röportajda "Alex benim idolüm. Gençlerbirliği altyapısından yetişen İrfan Can Kahveci'yi de çok izliyorum." diyen genç oyuncu, 18 yaşında, idollerinin kariyerlerinde çıkamadığı basamakları şimdiden geride bırakmış durumda.

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DÖRDÜNCÜ TÜRK Arda Güler, Real Madrid formasını terleten dördüncü Türk olacak. Milli futbolcu, Hamit Altıntop, Nuri Şahin, Mesut Özil'den sonra eflatun-beyazlı formayı sırtına geçirecek.

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ALTI YILLIK SÖZLEŞME Real Madrid, Fenerbahçeli milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Real Madrid ve Fenerbahçe'nin transfer konusunda anlaşmaya vardığı ve Arda Güler'in 6 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

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FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ Arda, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

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Sarı-lacivertli takıma veda etmenin zor olduğunu dile getiren Arda Güler, şunları kaydetti: "Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu"

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"Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem, her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe."

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