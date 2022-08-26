Başkentte "Vintage Festivali"

Alışveriş merkezinin otoparkında klasik otomobil sergisinin yer aldığı festival kapsamında botanik bahçesinde kurulan stantlarda antika eşyalar ile atölye etkinlikleri başkentlilerle buluştu.

Sahne şovları, konserler ve çeşitli etkinliklerle 28 Ağustos'a kadar sürecek festival açık hava film gösterimiyle sona erecek.