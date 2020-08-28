Ankara'da vakalar arttı! İşte ilçe ilçe son hali...

Son dönemde ülkedeki genel vaka sayılarında bir artış olduğunu, bunun ciddi bir payının Ankara’ya düştüğünü belirten Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, “Son dönemde ülkemizdeki genel vaka sayılarında bir artış olduğunu zaten Sayın Bakanımızın bilgilendirmelerinde de görüyoruz. Bunun ciddi bir payı da Ankara’ya düşüyor. Ankara’da da biz özellikle Covid hastalarına baktığımız polikliniklerimizde son 1-2 haftadır bir artış gözlemliyorduk. Buna da cevap vermek için bazı alanlarda bir genişleme yaptık. Ancak vatandaşlarımızın sürece uyumu pek olmadığı için vaka sayılarındaki artış bilhassa Kurban Bayramı sonrası artarak devam etti. Buna cevap verebilmek için de biz yatak servislerimizde de bir organizasyon yaptık. Yeni normale geçerken pandeminin devam ettiği ama yoğunluğunun düştüğü tespitiyle biz izolasyon hastanesine getirdiğimiz iki hastanemizi tahliye ettik. Nöroloji-Ortopedi ve Genel Hastanelerimizi normal haline çevirdik. Her hastanemizin iki katını da korona hastaları ve korona şüphelileri için ayırdık" dedi.