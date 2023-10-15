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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da üst geçidin ayağına çarpan araçtaki 2 kişi öldü - Güncel haberler

        Ankara'da üst geçidin ayağına çarpan araçtaki 2 kişi öldü

        Öveçler'de hafif ticari aracın üst geçit ayağına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 02:32 Güncelleme: 15.10.2023 - 02:32
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        Otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü
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        Alınan bilgiye göre, U.C.G (22) idaresindeki hafif ticari araç, 1071 Malazgirt Bulvarı'nda üst geçidin ayağına çarptı.

        Kazada sürücü U.C.G ve araçta bulunan M.K.E (24) ile E.F.K (22) yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan U.C.G ve M.K.E müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı E.F.K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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