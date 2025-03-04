Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da TIR'a çarpan kamyonun şoförü öldü | Son dakika haberleri

        Ankara'da TIR'a çarpan kamyonun şoförü öldü

        Ankara'da yol kenarındaki TIR'a çarpan kamyonun şoförü yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 03:15 Güncelleme: 04.03.2025 - 03:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR'a çarpan kamyonun şoförü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, gece saatlerinde Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. C.M. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, yol kenarında duran TIR'a çarptı.

        DHA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle kamyonda sıkışan şoför C.M, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        C.M'nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #ankara
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        7 kişiyi öldürdü, suçunu kabul etti
        7 kişiyi öldürdü, suçunu kabul etti
        Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor
        Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Trump: Rus gazına daha çok para harcadılar
        Trump: Rus gazına daha çok para harcadılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstenen ceza belli oldu
        İstenen ceza belli oldu
        Trump: Bu Zelenskiy tarafından yapılmış en kötü açıklama
        Trump: Bu Zelenskiy tarafından yapılmış en kötü açıklama
        İBB'ye bağlı Medya A.Ş'de arama
        İBB'ye bağlı Medya A.Ş'de arama
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kaderi değişebilir
        Kaderi değişebilir
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Habertürk Anasayfa