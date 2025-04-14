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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da silahlı saldırı: Eski eşinin erkek arkadaşını öldürdü | Son dakika haberleri

        Ankara'da silahlı saldırı: Eski eşinin erkek arkadaşını öldürdü

        Ankara Sincan'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şüpheli, eski eşinin erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 00:33 Güncelleme: 14.04.2025 - 00:34
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        Eski eşinin erkek arkadaşını öldürdü
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        Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, eski eşinin erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

        AA'nın haberine göre; Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 117'nci Sokak'ta, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.Ç, boşandığı eşi P.İ'nin erkek arkadaşı İ.B'yi silahla vurdu.

        OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, İ.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Şüpheli, H.Ç. olay yerinden kaçarken, polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #ankara
        #Sincan
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