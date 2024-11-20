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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü

        Ankara'da emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 06:02 Güncelleme: 20.11.2024 - 06:02
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        TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Kaza, gece saatlerinde Tulumtaş mevkisi, çevreyolunda meydana geldi. Gölbaşı istikametine doğru gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarptı.

        DHA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altına giren otomobil demir yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen ekiplerce yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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