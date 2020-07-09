İHA

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; 'Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' alanında bulunan 58 metruk yapının alandan kaldırılması, Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nce onaylandı.

Söz konusu alan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ile Bakanlar Kurulu tarafından 'Riskli Alan' olarak ilan edilmişti.

İHA'nın haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda;

“Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı Kararı ile 6306 sayılı Yasa kapsamında Riskli Alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “ Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulunun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı Kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin z bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümenince onaylanmıştır” ifadeleri yer aldı.