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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da kahreden olay! 9. kattan düşen çocuk öldü | Son dakika haberleri

        Ankara'da 9. kattan düşen çocuk öldü

        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kahreden bir olay meydana geldi. Evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:08 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:08
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        Ankara'da kahreden olay! 9. kattan düşen çocuk öldü
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        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 9. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan Özbek asıllı anne Severa Kenzhebayev’in 4 yaşındaki oğlu Muhammet Ali, 9. kattaki evlerinin penceresinden düştü.

        Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

        Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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