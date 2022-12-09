İki otomobilin çarptığı çocuk, hayatını kaybetti

DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpmasıyla savrulup yola düşen, başka bir otomobilin de üzerinden geçtiği T.C. (15), yaşamını yitirdi. Aynı bulvarda bir haftada 2'nci kez ölümlü kaza meydana geldi. Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu T.C'ye, Ö.F.Ş. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulup yola düşen T.C, aynı güzergahta seyir halinde olan S.A.Ç'nin kullandığı otomobilin altında kaldı.

AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan T.C, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BİR HAFTA İÇİNDE AYNI BULVARDA 2'NCİ ÖLÜMLÜ KAZA Geçtiğimiz günlerde, Turan Güneş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, manken ve sunucu Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay ve Avukat Haydar Ulusoy da yaşamını yitirmişti. Vatandaşlar, çok işlek olan Turan Güneş Bulvarı üzerine yaya geçitleri yerine yaya üst geçitleri yapılmasını istediklerini belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.