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Ankara'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Ankara Altındağ'da aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yapılan ilk incelemede feci kazanın aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtildi

Giriş: 29.12.2022 - 05:31 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
DHA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde seyir halindeki otomobile, arkasından hızla gelen bir başka otomobil çarptı. DHA'nın haberine göre; çarpışmanın şiddetiyle arka koltuktan yola savrulan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı İskitler mevkisinde Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığının karşısında meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'ndan Siteler yönüne seyir halindeki otomobil, önünde giden otomobile çarptı.

YOLA SAVRULAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtilen kazada, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan öndeki otomobilin arka koltuğunda oturan 2 kişi yola savruldu. İtfaiye görevlileri ilk müdahalede bulunurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yola savrulan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Kazada her iki aracın sürücüsüyle birlikte 3 kişi de yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye görevlilerince çıkartılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Siteler istikametinin üç şeridi yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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