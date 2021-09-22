Ankara'da, Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi evde bulunan Ümitcan Uygun, Dilan C., Furkan G ile Hankulu´nun kanında uyuşturucu madde tespit edildi. Hankulu´nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, soruşturma dosyası İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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