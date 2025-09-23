Ankara'da depolama tesisinin çöplüğünde yangın
Ankara'nın Sincan ilçesinde depolama tesisindeki çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
Ahi Evran OSB Mahallesi Büyük Selçuklu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir şirkete ait depolama alanında yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle çöplük alana sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü.
Çevre ilçelerden de sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yapılan çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Alanda bir süre daha soğutma çalışması yapıldı.
Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.
Fotoğraf: AA