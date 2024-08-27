Ankara'da dehşet: Parka çağırdı, nişanlısının yanında öldürdü
Ankara'da bir kişi, borcunu ödemek için parka çağırdığı genci nişanlısının yanında bıçaklayarak öldürdü.
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. 20 yaşındaki H.G., aracına ses sistemi takan Burak Tüfekçi'yi iddiaya göre borcunu ödemek için Sancaktepe Mahallesi'ndeki parka çağırdı.
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Burak Tüfekçi yanında nişanlısı B.D. (22) ile H.G. de amcası G.G. (37) ile birlikte parka geldi. Tüfekçi burada, küfürlü konuşan G.G. ile tartışmaya başladı. Ardından H.G., Tüfekçi'yi göğsünden bıçakladı.
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İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Burak Tüfekçi, hayatını kaybetti.
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Kaçan şüpheliler polis tarafından yakalanırken, soruşturma sürüyor.