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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da dehşet: Parka çağırdı, nişanlısının yanında öldürdü | Son dakika haberleri

        Ankara'da dehşet: Parka çağırdı, nişanlısının yanında öldürdü

        Ankara'da bir kişi, borcunu ödemek için parka çağırdığı genci nişanlısının yanında bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 17:23 Güncelleme: 27.08.2024 - 17:34
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        • 1

          Ankara'nın Keçiören ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. 20 yaşındaki H.G., aracına ses sistemi takan Burak Tüfekçi'yi iddiaya göre borcunu ödemek için Sancaktepe Mahallesi'ndeki parka çağırdı.

        • 2

          Burak Tüfekçi yanında nişanlısı B.D. (22) ile H.G. de amcası G.G. (37) ile birlikte parka geldi. Tüfekçi burada, küfürlü konuşan G.G. ile tartışmaya başladı. Ardından H.G., Tüfekçi'yi göğsünden bıçakladı.

        • 3

          İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Burak Tüfekçi, hayatını kaybetti.

        • 4

          Kaçan şüpheliler polis tarafından yakalanırken, soruşturma sürüyor.

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