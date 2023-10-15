Ankara'da kafa kafaya faciada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, otomobil ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, otomobil ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 17.30 sıralarında Dikmen Caddesi üzerinden meydana geldi.
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Y.E.B. (26) kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek, Kızılay-Ayrancı hattında çalışan Mustafa Akdağ (42) idaresindeki yolcu minibüsüne çarptı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Kazada, otomobil sürücü Y.E.B. hayatını kaybederken minibüs şoförü Akdoğan ve 13 yolcu yaralandı.
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İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla yolcu minibüsünden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Kaza nedeniyle Dikmen Caddesi çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.