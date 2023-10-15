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        Haberler Gündem Trafik Ankara Çankaya'da otomobil ve yolcu minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

        Ankara'da kafa kafaya faciada can pazarı: Ölü ve yaralılar var

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde, otomobil ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 19:50 Güncelleme: 15.10.2023 - 19:56
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          Ankara'nın Çankaya ilçesinde, otomobil ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

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          Kaza, saat 17.30 sıralarında Dikmen Caddesi üzerinden meydana geldi.

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          Y.E.B. (26) kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek, Kızılay-Ayrancı hattında çalışan Mustafa Akdağ (42) idaresindeki yolcu minibüsüne çarptı.

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          Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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          Kazada, otomobil sürücü Y.E.B. hayatını kaybederken minibüs şoförü Akdoğan ve 13 yolcu yaralandı.

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          İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla yolcu minibüsünden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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          Kaza nedeniyle Dikmen Caddesi çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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