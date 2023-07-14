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        Sürücüler dikkat! Ankara'da bu yollar trafiğe kapatılacak

        Başkent'te, Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenecek programlar dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi günü bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 19:02
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        Ankara'da bu yollar trafiğe kapatılacak!
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        Başkent'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenecek programlar dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi günü bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

        Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, cumartesi günü saat 19.00'dan itibaren Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek programlar çerçevesinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında ihtiyaç olması halinde saat 17.00'den itibaren bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı ifade edildi.

        Buna göre, yarın saat 17.00'den etkinlik sona erene kadar, ihtiyaç duyulması halinde GMK Bulvarı'nın Anadolu Meydanı ile Kızılay Milli İrade Meydanı arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Atatürk Bulvarı'nın Akay Kavşak kesişimi ile Sıhhiye Kavşak arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşak ile Kızılay Milli İrade Meydanı arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

        Açıklamada, etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapanacak yollar ile ilgili vatandaşların mağduriyet yaşamaması için toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.

        #ankara haberleri
        #15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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