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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da bazı yollar kapalı olacak | Son dakika haberleri

        Ankara'da bazı yollar kapalı olacak

        Başkentte, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle 5 Şubat Çarşamba günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 23:37 Güncelleme: 04.02.2025 - 23:37
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        Ankara'da bazı yollar kapalı olacak
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; 5 Şubat Çarşamba günü, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle, 4 Şubat saat 23.00'ten itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçitler hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçitler hariç tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı, program sona erene kadar trafiğe kapalı olacak.

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        İhtiyaç duyulması halinde, Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ve Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ile Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ve Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü de çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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