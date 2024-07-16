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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da başından tabancayla vurulan Ulaş, hastanede öldü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da başından tabancayla vurulan Ulaş, hastanede öldü

        Ankara'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında dün çıkan kavgada tabanca ile başından vurularak ağır yaralanan Ulaş Birliker tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 23:00 Güncelleme: 16.07.2024 - 23:00
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        Başından vurulan kişi hastanede öldü
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        Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ulaş Birliker, henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla başından vurularak yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Birliker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yenimahalle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

        Polis, olaydan sonra kaçan ve kimlikleri belirlenen E.K., C.Y. ve Ö.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve C.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ö.K.'nin ise polis merkezinde sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

        HASTANEDE ÖLDÜ

        Bu arada hastanede yoğun bakım servisinde tedavi gören Birliker, doktorların tüm çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti. Ulaş Birliker'in cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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