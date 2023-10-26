Ankara'da ağabeyini silahla öldüren kişi intihar etti

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Alınan bilgiye göre, Osman Temiz Mahallesi'nde bir sitedeki evde, Ahmet Yusuf A. ile ağabeyi Mehmet Kürşat A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Yusuf A, ağabeyi Mehmet Kürşat A'ya silahla ateş ettikten sonra evin banyosunda kendisini vurdu.

Eve gelen kardeşlerin annesi S.A. ile komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne S.A'nın ise hayatını kaybeden kardeşlerin uzun zamandır birbirleriyle küs olduklarını, ikamete geldiğinde oğlu Mehmet Kürşat A'yı mutfakta bulduklarını ve ardından yardıma gelen komşularıyla kilitli olan kapıyı kırarak girdikleri banyoda da diğer oğlu Ahmet Yusuf A'yı gördüklerini beyan ettiği öğrenildi.

Bu arada olayda kullanılan silahın Ahmet Yusuf A'ya kayıtlı bulundurma ruhsatlı olduğu tespit edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.