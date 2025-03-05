Ankara'da 9 araçlık zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, trafik uygulama noktasında 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kaza, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Şaşmaz Bulvarı'nda meydana geldi. Batıkent istikametinde seyreden bazı araçlar, trafik uygulama noktasında bekleyen araçlara çarptı.
DHA'nın haberine göre; kazaya 9 araç karışırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, yol ise bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar, çekicilerle kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.