Ankara'da 4 otomobil ile TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

Ankara'da 4 otomobil ile TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

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Kaza, akşam saatlerinde Kızılcahamam- Ankara yolu üzerinde meydana geldi.

Akaryakıt istasyonu çıkışında bir otomobil ile araçların taşındığı TIR çarpışırken, ardından 3 otomobil daha kazaya karıştı.

Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.B. ve S.K., sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kızılcahamam- Ankara yolu Ankara istikameti geçici bir süreyle ulaşıma kapatıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.