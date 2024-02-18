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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da 4 otomobil ile TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Ankara'da 4 otomobil ile TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, 4 otomobil ile araçların taşındığı TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 01:49 Güncelleme: 18.02.2024 - 01:49
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        Ankara'da zincirleme kaza: 2 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde Kızılcahamam- Ankara yolu üzerinde meydana geldi.

        Akaryakıt istasyonu çıkışında bir otomobil ile araçların taşındığı TIR çarpışırken, ardından 3 otomobil daha kazaya karıştı.

        Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.B. ve S.K., sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kızılcahamam- Ankara yolu Ankara istikameti geçici bir süreyle ulaşıma kapatıldı.

        Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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