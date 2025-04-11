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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da ahşap evden alevler yükseldi

        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde iki katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 01:46 Güncelleme: 11.04.2025 - 01:47
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        Ankara'da ahşap evden alevler yükseldi
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        Yangın, gece saatlerinde Yukarıkise Köyü Seyhamamı Mahallesinde Mehmet Dündar ve Şakir Dündar’a ait 2 katlı ahşap evde çıktı.

        Evden yayılan dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkış sebebi henüz belirlemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Olay yerine gelerek bilgi alan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Maddi kayıpların telafisi mümkündür; yeter ki cana zarar gelmesin. Yaşanan bu üzücü olayın tekrar etmemesi en büyük temennimiz. Rabbim tüm hemşerilerimizi her türlü afetten, felaketten korusun. Hemşerilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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