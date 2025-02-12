Ankara'da 71 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 19 ayrı suçtan 71 yıl 11 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı
Ankara İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması için yaptığı çalışmalar kapsamında 19 ayrı suçtan 3 yıldır aranan M.T'yi Keçiören'de yakaladı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan incelemelerde, M.T'nin 12 hırsızlık, 4 mala zarar verme ve 3 konut/iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından arandığı belirlendi.
DHA'nın haberine göre; hakkında 71 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü M.T, işlemlerinin tamamlanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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