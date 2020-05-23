Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan "Ramazan Bayramı" mesajı

Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ramazanın ardından bayrama Türk milleti ve Ankaralılar ile erişmenin büyük mutluluğunu yaşadığını belirten Yavaş, şu bilgileri verdi:
"Büyükşehir Belediyemiz, küresel boyutta yaşanan salgın süreci nedeniyle Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağında sizlerin huzuru için gereken tüm tedbirleri almıştır. Ekiplerimiz, bayram öncesinde yoğun gıda denetimlerinde bulunmuş, Başkentimizin dört bir yanını köşe bucak temizlemiştir. Anıtkabir ve şehitliklerimiz başta olmak üzere tüm simge noktalarda ve mahalle mezarlıkları dahil tüm mezarlıklarda bakım işlemleri tamamlanmıştır."
Başkentte "6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin" kampanyasıyla birlik ve beraberliğin en somut örneğinin yaşandığını ifade eden Yavaş, yüz binlerce ailenin bayrama yüzleri gülerek, çocukların ise huzur içinde kavuştuğunu belirtti.
Tüm hayırseverlere teşekkür eden Yavaş, şunları kaydetti:
"Çalışmalarımız, bayram süresince de devam edecek. Başkent 153 hattı, bayram süresince 7/24 esasına göre vatandaşlarımızın taleplerini dinleyecek, ASKİ ve itfaiye ekipleri mesai yapacak, Anfa Güvenlik ekipleri iş başında olacaktır. Belediye hizmetlerimiz yine aksatılmadan sürdürülecektir. Bu zorlu pandemi sürecini atlattığımızda elleri öpülesi büyüklerimizle, tertemiz kalpleriyle dünyamızı aydınlatan çocuklarımızla, hasret duyduğumuz sevdiklerimizle yeniden kavuşacağız. Şimdilik hepimizin sağlığı için gönüllerde buluşmaya devam edelim. Bu duygularla, aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın dünyamız, ülkemiz ve Ankara’mız için hayırlara, mutluluğa ve hiç tükenmeyen yaşama sevincine vesile olmasını temenni ediyorum."
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