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        Haberler Gündem Ankara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Erdal Bey ile güzel işler yapacağız - Güncel haberler

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Erdal Bey ile güzel işler yapacağız

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Etimesgut Belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte ilçede esnafı ziyaret etti. Yavaş, "İnşallah Erdal Bey ile el ele verip çok güzel işler yapacağız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 18:42 Güncelleme: 07.03.2024 - 18:42
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        "Erdal Bey ile güzel işler yapacağız"
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        ABB Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut ilçesinin İstasyon caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Yavaş'a, CHP Etimesgut Belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile CHP Etimesgut Belediyesi Grup Başkan Vekili Sait Atalay da eşlik etti. Yavaş, mağazaları dolaşarak esnafı selamladı, sorunlarını dinledi, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

        Yavaş, daha sonra İstasyon Seçim Ofisi'nin açılışını yaptı. Yavaş, "Seçim büronuz hayırlı olsun, başarılar diliyoruz. İnşallah Ankara'daki büyük değişimi hep beraber gerçekleştireceğiz. Büyükşehir inşallah devam ediyor. İlçelerin hepsi de arkamızdan geliyor. Artık mecliste sorun yaşamayacağız. Bütün hedefimiz o. İnşallah Erdal Bey ile el ele verip çok güzel işler yapacağız" dedi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Mansur Yavaş
        #erdal beşikçioğlu
        #ankara
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