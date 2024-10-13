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        Ankara Barosu yeniden Mustafa Köroğlu seçildi

        Ankara Barosu 68. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mustafa Köroğlu; Kullanılan 13 bin 315 geçerli oyun 4 bin 344'ünü alarak yeniden Ankara Barosu başkanı seçildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.10.2024 - 19:10 Güncelleme: 13.10.2024 - 20:10
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        Ankara Barosu yeniden Mustafa Köroğlu seçildi
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        Ankara Barosu 68. Olağan Genel Kurulunda oy verme işlemi Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda saat 09.00 ile17.00 arasında yapıldı. Oy kullanma işlemi için erken saatlerde kongre salonuna gelen avukatlar yoğunluk oluşturdu. Kongre merkezi bahçesine gruplar stant açarken başkan adayları da salon girişinde oy kullanacak üyeleri karşıladı.

        MUSTAFA KÖROĞLU YENİDEN SEÇİLDİ

        Ankara Barosu Başkanlığı için halen başkan olarak görev yapan Demokratik Sol Avukatlar (DSA) tarafından aday gösterilen Mustafa Köroğlu, 100. Yıl Demokratik Sol Avukatlardan (100.Yıl DSA) Bülent Yücetürk, Ankara Barosu Değişim Grubundan Mehmet Zeki Kaplan, Avukat Hakları Grubundan Ebru Dönmez, Mücadeleci Avukatlar Grubundan Coşkun Özgür Piroğlu, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlardan Doğukan Tonguç Cankurt, Türk Milliyetçi Avukatlar Grubundan Hakan Erdem ve bağımsız aday İbrahim Akın yarıştı.

        Toplam 24 bin 400 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde, baro başkanının yanı sıra 10 kişilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu, 3 kişilik denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği delegeliği için 7 isim belirlendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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