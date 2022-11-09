10 KASIM'DA ANITKABİR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

10 Kasım’da Anıtkabir için özel bir saat uygulaması yok. Eğer bir etkinlik düzenlenecekse bu önceden bildiriliyor. Etkinlik olmaması durumunda Anıtkabir saat 09.00’da açılacak ve 16.00’ya kadar ziyarete açık olacak.