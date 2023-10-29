Bugün yani 29 Ekim Pazar günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milleti'nin azim ve kararlılığı sayesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günü Cumhuriyet’in kurucusu ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinde geçirmek isteyenlerin araştırdığı: “Anıtkabir nerede, Ankara’da nereye bağlı? Anıtkabir’e nasıl gidilir?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.