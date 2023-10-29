Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Anıtkabir nerede, Ankara’da nereye bağlı? Anıtkabir’e nasıl gidilir?

        Anıtkabir nerede, Ankara'da nereye bağlı? Anıtkabir'e nasıl gidilir?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. günü, bugün ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günü Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri başında ziyaret etmek isteyenler: "Anıtkabir nerede, Ankara'da nereye bağlı? Anıtkabir'e nasıl gidilir?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 11:23 Güncelleme: 29.10.2023 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugün yani 29 Ekim Pazar günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milleti'nin azim ve kararlılığı sayesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günü Cumhuriyet’in kurucusu ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinde geçirmek isteyenlerin araştırdığı: “Anıtkabir nerede, Ankara’da nereye bağlı? Anıtkabir’e nasıl gidilir?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          ANITKABİR NEREDE?

          Anıtkabir, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer almaktadır. Anıtkabir açık adresi şu şekildedir: “Yücetepe, Akdeniz Cd. No:31, 06570 Çankaya/Ankara"

        • 3

          ANITKABİR'E NASIL GİDİLİR?

          Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıtkabir’e otobüs ile gitmek isteyenler şehir içinden 203, 204, 256, 264, 221-3, 220-3, 202-3, 340, 341, 362, 366, 370, 376, 410 ve 545 otobüs hatlarıyla Anıtkabir’e ulaşım sağlayabilir. Başka şehirlerden Ankara’ya, demiryolu, karayolu ya da havayolu ile ulaşmanızda mümkün.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek
        Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye’nin ilk seri katili Hırisantos'un inanılmaz hikayesi
        Türkiye’nin ilk seri katili Hırisantos'un inanılmaz hikayesi
        Habertürk Anasayfa