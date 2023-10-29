Anıtkabir nerede, Ankara'da nereye bağlı? Anıtkabir'e nasıl gidilir?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. günü, bugün ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günü Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri başında ziyaret etmek isteyenler: "Anıtkabir nerede, Ankara'da nereye bağlı? Anıtkabir'e nasıl gidilir?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...
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Bugün yani 29 Ekim Pazar günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milleti'nin azim ve kararlılığı sayesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günü Cumhuriyet’in kurucusu ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinde geçirmek isteyenlerin araştırdığı: “Anıtkabir nerede, Ankara’da nereye bağlı? Anıtkabir’e nasıl gidilir?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
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ANITKABİR NEREDE?
Anıtkabir, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer almaktadır. Anıtkabir açık adresi şu şekildedir: “Yücetepe, Akdeniz Cd. No:31, 06570 Çankaya/Ankara"
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ANITKABİR'E NASIL GİDİLİR?
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıtkabir’e otobüs ile gitmek isteyenler şehir içinden 203, 204, 256, 264, 221-3, 220-3, 202-3, 340, 341, 362, 366, 370, 376, 410 ve 545 otobüs hatlarıyla Anıtkabir’e ulaşım sağlayabilir. Başka şehirlerden Ankara’ya, demiryolu, karayolu ya da havayolu ile ulaşmanızda mümkün.
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