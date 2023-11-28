Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Anıtkabir'e giden yolcuları taşıyan tur otobüsü çalıntı çıktı

        Anıtkabir'e giden yolcuları taşıyan tur otobüsü çalıntı çıktı

        Bursa'dan 40 yolcusuyla birlikte Anıtkabir'e ziyarete giden tur otobüsünün çalıntı olduğu ortaya çıktı. İnegöl'de polis ekiplerince durdurulan otobüsün, bir hafta önce Van'da çalındığı tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 05:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 05:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anıtkabir'e giden yolcuları taşıyan tur otobüsü çalıntı çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin yaptığı denetimde durdurulan ve içerisinde Anıtkabir'i ziyarete giden 40 yolcunun bulunduğu tur otobüsünün çalıntı olduğu ortaya çıktı. Van'dan bir hafta önce çalındığı tespit edilen otobüs emniyetin otoparkına çekilirken, sürücü Alper I. ise ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Anıtkabir ziyaretleri başlamadan hayal kırıklığı ile sona eren ve evlerine dönmek zorunda kalan yolcular olaya büyük tepki gösterdi.

        Olay gece saatlerinde İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen Anıtkabir ziyareti turuna katılan 40 yolcu, anlaştıkları tur firması tarafından tahsis edilen Alper I. yönetimindeki otobüsle Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. Yaklaşık bir saat sonra Alper I. yönetimindeki tur otobüsü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe girişinde evrakları incelenmek üzere durduruldu.

        REKLAM

        1 HAFTA ÖNCE ÇALINDIĞI BELİRLENDİ

        DHA'nın haberine göre; ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda tur otobüsünün yaklaşık 1 hafta önce Van ilinden çalındığı ortaya çıktı.

        YOLCULAR İNDİRİLDİ, OTOBÜS ÇEKİLDİ

        Otobüsteki yolcular, mağdur olmamaları için çalıntı olduğu anlaşılan otobüsle polis nezaretinde İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminaline götürüldü. Yolcular burada eşyalarını alarak otobüsten indirildi, tur firması görevlilerine de haber verildi. Otobüs ise çekici yardımıyla emniyetin otoparkına çekilirken, sürücü Alper I, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anıtkabir ziyaretleri yaklaşık bir saatlik seyahatin ardından hayal kırıklığı ile sona eren yolcular ise olaya büyük tepki gösterdi. Bir süre İnegöl´de terminalde bekleyen yolcular, daha sonra tur firmasının tahsis ettiği otobüsle evlerine götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Bursa
        #İnegöl
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'de ateşkes uzatıldı: Rehine takası devam etti
        Gazze'de ateşkes uzatıldı: Rehine takası devam etti
        Tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla öldürdü
        Tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla öldürdü
        İşte böyle parayı aldı
        İşte böyle parayı aldı
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        Feci kazada kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 2 yaralı
        Feci kazada kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 2 yaralı
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Canlı yayında bomba açıklamalar
        Canlı yayında bomba açıklamalar
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Sağlıkçılar 'beyaz kod' verdi! Baba ve oğlu demir sopayla saldırdı
        Sağlıkçılar 'beyaz kod' verdi! Baba ve oğlu demir sopayla saldırdı
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        Ordu’da fırtına etkili oldu, uçak pisti pas geçti
        Ordu’da fırtına etkili oldu, uçak pisti pas geçti
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Habertürk Anasayfa