Diyarbakır'da, dün akşam saatlerinde, Elazığ Bulvarı Seyrantepe kavşağında ismi öğrenilmeyen bir kadın, elinden tuttuğu 4 yaşındaki oğlu M.Y.B. ile duran araçların arasından yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada önündeki araçlar ilerleyince İ.Y., yönetimindeki kamyon hareket etti.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre M.Y., kamyonun ön tekerinin altında kaldı. Kadının feryadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kamyonun altından çıkarılan M.Y., çağırılan ambulansla Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyon şoförü İ.Y. gözaltına alınırken, kaza anı ise mobese kamerasına yansıdı.