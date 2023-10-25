Angelo Bruschini kansere yenik düştü

62 yaşındaki Angelo Bruschini'den acı haber geldi. Dünyaca ünlü müzik grubu 'Massive Attack'ın gitaristinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

BBC'nin aktardığına göre; 1997'de Strangelove'ın kendi adını taşıyan albümünün yapımcılığını üstlenen Bruschini'nin akciğer kanseri sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Acı haber, 'Massive Attack' grubunun sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Son derece eksantrik ve parlak bir yetenekti. 'Massive Attack'e katkısını ölçmek imkansız. Böyle bir hayatı birlikte paylaştığımız için ne kadar şanslıyız" ifadelerine yer verildi.

"HARİKA BİR HAYAT YAŞADIM AMA KAPI KAPANIYOR" DEMİŞTİ

Angelo Bruschini, kansere yakalandığını, "Harika bir hayat yaşadım, dünyayı birçok kez gördüm, birçok harika insanla tanıştım ama kapı kapanıyor. Sanıyorum bir kitap yazacağım" sözleriyle duyurmuştu.

Ünlü müzisyen, ayrıca kendisine akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ve birçok uzmanın kendisine "İyi şanslar" dilediğini de belirtmişti.

Fotoğraf: Avalon