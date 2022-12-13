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Haberler Dünyadan Angelo Badalamenti yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin haberleri

Angelo Badalamenti yaşamını yitirdi

Yönetmen David Lynch'in 'Twin Peaks', 'Blue Velvet' ve daha pek çok filmi için besteler yapan Angelo Badalamenti'den acı haber geldi. Badalamenti'nin 85 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi

Giriş: 13.12.2022 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
Angelo Badalamenti yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin haberleri
Yaşamını yitirdi
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HABERTURK.COM

'Blue Velvet', 'Twin Peaks' ve 'Mulholland Drive' gibi David Lynch projeleri için müzikler yapan besteci Angelo Badalamenti, 85 yaşında vefat etti.

Badalamenti'nin 'Hollywood Reporter'a konuşan yeğeni, bestecinin pazar günü New Jersey'deki evinde ailesiyle birlikteyken doğal sebeplerden öldüğünü açıkladı.

ANGELO BADALEMENTI HAKKINDA

David Lynch ve Angelo Badalamenti, 'Blue Velvet', 'Twin Peaks', 'Wild at Heart', 'Twin Peaks: Fire Walk With Me', 'Lost Highway', 'The Straight Story' ve 'Mulholland Drive' filmlerinin bestelerine beraber çalışarak yakın arkadaş olmuştu.

Badalamenti ayrıca, 'Mulholland Drive'da kahve aşığı gangster 'Luigi Castigliane' olarak ekrana çıkmış ve 'Blue Velvet'te 'Isabella Rossellini' ile piyano çalmıştı.

BİRÇOK İSİMLE ÇALIŞTI

Klasik müzik eğitimi almış olan Angelo Badalamenti, kariyeri boyunca Nina Simone, David Bowie, Paul McCartney, Shirley Bassey, Marianne Faithfull, Liza Minnelli, Pet Shop Boys ve LL Cool J gibi isimlerle de çalışmıştı.

Lynch ile ilk iş birliğini 1986 yılında yapan Badalamenti, 'Blue Velvet' filminde rol alacak Rossellini'nin vokal koçu olmuştu.

Angelo Badalamenti, 'Twin Peaks' filmi için yaptığı besteyle bir Grammy ödülü ve üç Emmy adaylığı almıştı. Badalamenti'nin film müziği 25 ülkede altın madalyaya değer görülmüştü.

Fotoğraflar: AP, Splash News

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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