Yaşamını yitirdi

David Lynch ve Angelo Badalamenti, 'Blue Velvet', 'Twin Peaks', 'Wild at Heart', 'Twin Peaks: Fire Walk With Me', 'Lost Highway', 'The Straight Story' ve 'Mulholland Drive' filmlerinin bestelerine beraber çalışarak yakın arkadaş olmuştu.

'Blue Velvet', 'Twin Peaks' ve 'Mulholland Drive' gibi David Lynch projeleri için müzikler yapan besteci Angelo Badalamenti, 85 yaşında vefat etti.

Badalamenti ayrıca, 'Mulholland Drive'da kahve aşığı gangster 'Luigi Castigliane' olarak ekrana çıkmış ve 'Blue Velvet'te 'Isabella Rossellini' ile piyano çalmıştı.

BİRÇOK İSİMLE ÇALIŞTI

Klasik müzik eğitimi almış olan Angelo Badalamenti, kariyeri boyunca Nina Simone, David Bowie, Paul McCartney, Shirley Bassey, Marianne Faithfull, Liza Minnelli, Pet Shop Boys ve LL Cool J gibi isimlerle de çalışmıştı.

Lynch ile ilk iş birliğini 1986 yılında yapan Badalamenti, 'Blue Velvet' filminde rol alacak Rossellini'nin vokal koçu olmuştu.

Angelo Badalamenti, 'Twin Peaks' filmi için yaptığı besteyle bir Grammy ödülü ve üç Emmy adaylığı almıştı. Badalamenti'nin film müziği 25 ülkede altın madalyaya değer görülmüştü.

Fotoğraflar: AP, Splash News