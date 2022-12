Yaşamını yitirdi

'Blue Velvet', 'Twin Peaks' ve 'Mulholland Drive' gibi David Lynch projeleri için müzikler yapan besteci Angelo Badalamenti, 85 yaşında vefat etti.

Badalamenti'nin 'Hollywood Reporter'a konuşan yeğeni, bestecinin pazar günü New Jersey'deki evinde ailesiyle birlikteyken doğal sebeplerden öldüğünü açıkladı.

ANGELO BADALEMENTI HAKKINDA

David Lynch ve Angelo Badalamenti, 'Blue Velvet', 'Twin Peaks', 'Wild at Heart', 'Twin Peaks: Fire Walk With Me', 'Lost Highway', 'The Straight Story' ve 'Mulholland Drive' filmlerinin bestelerine beraber çalışarak yakın arkadaş olmuştu.