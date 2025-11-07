Angelina Jolie’nin Ukrayna ziyaretinde kriz çıktı

Angelina Jolie’nin, UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak savaş mağduru çocuk ve sivillerle bir araya geldiği Ukrayna ziyareti krize dönüştü. Askeri yetkililer, Jolie’nin konvoyunu Mikolayiv kentinin girişindeki bir kontrol noktasında durdurdu. Ünlü oyuncunun içerisinde bulunduğu otomobili kullanan 33 yaşındaki Dymtro adlı şoför, askerliğini yapmaması nedeniyle gözaltına alındı.

Jolie ve kendisine eşlik eden çalışma arkadaşlarının ülkeye girişine izin verilirken, Ukrayna vatandaşı olduğu anlaşılan şoförün, zorla askere alındığı iddia edildi. Ancak daha sonra yapılan açıklamalarda, Dymtro’nun sırtında kronik bir rahatsızlık bulunduğu ifade edilerek, askerden muaf olduğu belirtildi. Şoförünün daha sonra serbest bırakıldığı ve ileri bir tarihte askeri merkeze gelmesi gerektiği açıklandı.