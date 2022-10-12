'Cinayet Dosyası'nın yıldızı hayatını kaybetti

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1984'ten 1996'ya kadar 12 sezon boyunca toplam 264 bölüm olarak yayınlanan, 'Jessica Fletcher' karakterinin her bölümde farklı bir cinayeti çözdüğü 'Cinayet Dosyası' dizisinin yıldızı Angela Lansbury, hayatını kaybetti. Lansbury, Los Angeles'taki evinde 96 yaşında vefat etti.

2013'te Oscar ödüllerinde yaşam boyu başarı ödülünü alan ünlü oyuncunun ailesi, Angela Lansbury'nin vefat haberini, "Los Angeles'taki evinde uykusunda huzur içinde öldü" sözleriyle duyurdu. Lansbury, 5 gün sonra 97'nci yaşına girecekti.

"KALBİMİZDE SONSUZA DEK PARLAYACAKSIN" Angela Lansbury'nin vefat etmesinin ardından oyuncu Catherine Zeta Jones, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda "Sevgili, Dame Angela Lansbury, huzur içinde yatsın. Broadway'de sergilediğimiz performans sonsuza dek benimle kalacak. Büyük beyaz yolunda ışıklar senin için kararırken, kalbimizde sonsuza dek parlayacaksın. Seni seviyorum Angela" ifadelerini kullandı. Şarkıcı Marie Osmond da "Son yüz yılın en parlak yıldızlarından biri... Huzur içinde yat Angela Lansbury" mesajını paylaştı.

"DÜNYA SAYENDE DAHA İYİ BİR YER" Oyuncu Jesse Tyler Ferguson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Angela Lansbury'yi "zarif ve esprili" olarak nitelendirdi. Ünlü şarkıcı, gönderisine şu notu düştü: Bir açılış gecesinde Angela Lansbury'nin yanında heyecanla oturduğum anı asla unutmayacağım. Oyuncu Jason Alexander da yaptığı paylaşımda "Şimdiye kadar tanıştığım en çok yönlü, yetenekli, zarif, kibar, esprili, bilge, klas bayanlardan biri olan büyük Angela Lansbury aramızdan ayrıldı" ifadelere yer verdi. 'Star Wars'ın oyuncusu George Takei de şunları söyledi: "Hayatımızdan bir, beş Tony ödülü kazanan ve dedektif Jessica Fletcher'ı bir düzine yıl boyunca oturma odalarımıza getiren Angela Lansbury geçti. Dinlen yüce ruh."

OSCAR'A ADAY GÖSTERİLDİ Londra doğumlu yıldız, 1944 yapımı 'Işıklar Sönerken', 1945 yapımı Dorian Gray'in Portresi ve 1962 yapımı 'Mançuryalı Aday' filmleriyle üç kez Oscar ödülüne aday olmuştu. 2013'te ise Oscar ödüllerinde yaşam boyu başarı ödülünü almıştı. ABD'de en prestijli tiyatro ödülü olarak kabul edilen 'Tony Ödülü'nü, 5 kez kazanarak büyük bir başarı elde etmişti. Usta oyuncu, 4 kez de 'Altın Küre Ödülüne layık görülmüştü.

12 SEZON SÜRMÜŞTÜ Angela Lansbury, Türkiye'de de yıllarca izlenen 'Cinayet Dosyası' dizisiyle, adını tüm dünyaya duyurmuştu. 12 sezon boyunca devam eden dizide, her yıl Emmy ödülüne aday gösterilmişti. 'Cinayet Dosyası' dizisinde, eski bir öğretmen olan 'Jessica Fletcher', eşini yitirdikten sonra bu acı ile baş edebilmek için romanlar yazmaya başlar. Jessica'nın kaleme aldığı romanlar basılmakla kalmaz, en çok satılanlar listesine girip ona uluslararası bir şöhret kazandırır. Angela Lansbury, hayırseverlik hizmetlerinden dolayı İngiltere'de 2014'te 'Dame' unvanını aldı. Dame unvanı, erkeklerde 'Sir' unvanına karşılık gelen, kadınlara özel bir hitaptır. Angela Lansbury, 1945'te aktör Richard Cromwell ile evlenmişti. Ancak ikilinin birlikteliği bir yıldan az sürmüştü. Angela Lansbury, 1949'da menajeri Peter Shaw ile nikah masasına oturmuştu. Shaw, 2003'te yaşamını yitirmişti. Lansbury'nin bu evlilikten Deidre ve Anthony Pullen adında iki çocuğu bulunuyor. Fotoğraflar: AP, Reuters, Mega, Splash News.