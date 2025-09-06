Andre Onana adım adım Trabzonspor'a!
Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası kaleci arayışlarına başlayan Trabzonspor, Manchester United'dan Andre Onana'yı kadrosuna katmak için İngiliz deviyle sözlü anlaşmaya vardı.
Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Manchester United forması giyen Andre Onana için yeni bir hamle yaptı.
SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI
Trabzonspor, Andre Onana'nın kiralık transferi için Manchester United ile sözlü anlaşma sağladı. Transfer için son kararı Kamerunlu kaleci verecek.
AYRILIĞA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Manchester United'ın Antwerp forması giyen kaleci Senne Lammens'i kadrosuna katmasıyla birlikte İngiliz cephesinde bu transfer döneminde Kamerunlu eldivenle ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor.
29 yaşındaki file bekçisi geçtiğimiz sezon 50 maça çıkarken 11 mücadelede kalesini gole kapattı ve 65 gol gördü.
