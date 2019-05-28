30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçen sezon başında Swansea City'den büyük umutlarla kiralanan ancak beklentilerin altında kalan Andre Ayew, Fenerbahçe'ye veda etti.
Sporx'te yer alan habere göre Ayew, "Umarım Fenerbahçe gelecek sezon daha iyi olur. Kişisel olarak konuşmam gerekirse, daha iyisini yapmalıydım. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve buradaki anılarım sonsuza dek benimle kalacak. Tüm taraftarlara, kulübe ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Bu kulüpten edindiğim tecrübelerle ayrılıyorum. Bizim için çok zor bir yıldı ama sezonu güçlü bitirmeyi başardık." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Fenerbahçe'yle tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Ayew, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Daha önce Mathieu Valbuena ve Roman Neustadter de, Fenerbahçe'ye veda eden diğer isimler olmuşlardı.
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