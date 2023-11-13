Andırın yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki yaylalar, sonbaharın renklerini yansıtıyor
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Tarihi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren ilçe, doğa ve tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim ayrı güzellik yaşatıyor.
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1800 rakımlı yayla, asırlık çınar ağaçları, köknar, kayın, sedir, çam, eğrelti ve meşe gibi birçok bitki türüyle doğal fotoğraf stüdyosunu andırıyor.
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Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta yer alan ve bünyesinde onlarca medeniyete ait izler barındıran ilçenin kırsal Akifiye ve Rifatiye mahalleri sınırları içerisindeki Büveme ve Fındıklı dereleri havadan görüntülendi.
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"Hazan mevsimi" olarak da bilinen sonbahar, derelere dökülen yapraklar ve yeşeren çiçekler ile ayrı bir güzellik sunuyor.
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