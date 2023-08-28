Anderson Talisca'dan transfer açıklaması!
Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'la da ismi anılan Anderson Talisca, geleceği hakkında konuştu. Brezilyalı futbolcu, hakkında çıkan transfer iddialarına son noktayı koydu.
- 1
Transferde ismi Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılan Anderson Talisca, geleceğine ilişkin flaş ifadeler kullandı.
- 2
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
- 3
Talisca, hakkındaki transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve Al-Nassr'da kalacağını söyledi.
-
- 4
Başarılı futbolcu ses getiren paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- 5
"Al Nassr taraftarları, yalan haberlere inanmayı bırakın. 2026'ya kadar sözleşme yeniledim.
- 6
Kulüpten ayrılmam için bir sebep yok. Kimseyle pazarlık yapmıyorum, kulübün de beni bırakmak gibi bir niyeti yok. Çünkü hiçbir neden yok.
-
- 7
Burada mutluyum. Hiçbir yere gitmiyorum. Ailemle birlikte Suudi Arabistan'da mutluyum."
- 8
29 yaşındaki futbolcunun adı Türkiye'den de Beşiktaş ve Galatasaray ile Katar'dan Al Duhail ile anılıyordu.
- 9
62 MAÇTA 45 GOL ATTI
Al Nassr formasıyla 62 maça çıkan Anderson Talisca, 45 gol atıp 6 da asist yaptı.
-
- 10
Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sambacı'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.