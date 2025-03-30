Ancelotti'den Arda Güler'e övgüler!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3-2 kazandıkları Leganes maçında ilk 11'de oynattığı Arda Güler'in sahada ortaya koyduğu performansından memnun olduğunu söyledi.

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Ancelotti, Leganes maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, Arda Güler ile ilgili gelen bir soru üzerine, "İyi oynadı, kalitesini gösterdi çünkü oyunu çok iyi okuyor. Diğer forvet oyuncuları gibi rakibin dengesini bozmasa da topla çok iyi oynuyor. Topu iyi döndürüyor. Faydalı oldu." dedi.

İtalyan teknik adam, 62. dakikada Arda'yı oyundan almasını ise "Onu değiştirmemin nedeni takımı ileride daha güçlendirmek ve yedekte bekleyen daha diri futbolcuları sahaya sürmekti. Başka bir şeyden değil." diyerek açıkladı.