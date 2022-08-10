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Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve "Yenilmez şehir" adıyla tanınan, Adana'daki Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarının izlerine ulaşıldı

10.08.2022 - 12:42 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Helenistik, Roma, Bizans, Sasani ve Osmanlı dönemlerine ait kültür izlerini taşıyan Adana'daki Anavarza Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda gladyatör mezarlarının izlerine ulaşıldı.

     

  • AA'nın haberine göre tarihte "Yenilmez şehir" adıyla tanınan, antik dünyanın ilk çift şeritli yolunun yanı sıra görkemli kapısı ve surlarıyla öne çıkan Anavarza'da sezon kazılarıyla tarihe ışık tutulmaya çalışılıyor.

     

  • Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Anavarza Antik Kenti'nde sezon kazılarını, Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Gülşen başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü gözetiminde 24 işçi, 2 uzman arkeolog ve 30 kişilik bilim ekibi sürdürüyor.

     

  • Romalıların 3. yüzyılda Perslere karşı kazandığı zaferin anısına inşa ettirilen "Zafer Takı" olarak adlandırılan kapısı, çift şeritli yolu ve surlarıyla dikkati çeken antik kentte sezon kazılarına, amfi tiyatro bölümünde devam ediliyor.

     

  • Amfi tiyatrodaki kazılarda, eski Roma'da arenada birbirleriyle veya yırtıcı hayvanlarla dövüşen gladyatör mezarlarının izlerine ulaşıldı.

     

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