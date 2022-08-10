Burada sadece gladyatör dövüşleri değil, aynı zamanda su sporları, oyunlar ve festivallerin düzenlendiğini de biliyoruz. Çok nadide örneklerden bir tanesidir. O dönemde tiyatrolarda komedya ve tragedyalar gibi edebi eserler sergileniyor, Anavarza'da bulunan ve Anadolu'da sadece dört tane örneği bulunan amfi tiyatrolarda gladyatör dövüşleri yapılmıştır. Aslında Anadolu kimliğine ve kültürüne uymamakla beraber, biraz daha Roma kültürünü yansıtan bir özelliktir.