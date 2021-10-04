Anamur'da orman yangını

Sugözü Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, arazözle birlikte çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.​​​​​​​