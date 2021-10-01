Anadolu Tarım İşletmesi'nde bu yıl doğan 130 tay 2024'te pistlerde boy gösterecek

Sultan 2. Mahmud tarafından 1815 yılında "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla kurulan ve 1984'ten bu yana TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesi, "Tamerinoğlu", "Ayabakan", "Anka", "Altaha", "Ufukbir" ve "Yakup Bey" gibi geçmişte pistlerde adından söz ettiren 10 baş aygır ve 145 baş kısrağa ev sahipliği yapıyor.
Geçen yıl 119 tayın doğduğu işletmede, bu yıl şampiyon Arap atlarının genlerini taşıyan 130 tay dünyaya geldi. Nurettin Aral Doğum Tavlası'nda kısraklarla bulunan 58'i erkek 130 tay, daha sonra Hayatım Dişi Tay ile Yavuzhan Erkek Tay tavlalarına ayrılacak.
Havuçtan kuru kayısıya, kuru üzümünden keçi boynuzu pekmezine çeşitli besinler ve vitaminle beslenen tayların her biri özenle yetiştiriliyor.
Bu yıl doğan ve her biri şampiyon adayı olan taylar, 2023'te satışa sunularak, 2024'te pistlerde boy göstermeye başlayacak.
- İşletmede her bir at için 10 dekarlık alan bulunuyor
Anadolu Tarım İşletmesi Atçılık Şube Şefi Eren Karabulut, AA muhabirine, işletmenin şampiyon 10 aygırının bulunduğunu, her biri çok değerli 145 de kısrağa sahip olduklarını söyledi.
2021'in tay doğumları hakkında bilgi veren Karabulut, "İşletmenin bugüne kadar en yüksek tay doğum rakamını elde ettik. Çok şükür hepsi sağ ve sıkıntıları yok. Bu tayların hepsi birbirinden değerli. Hepsinin şampiyon olarak sahada koşturmasını istiyoruz. Bazı kısrakları da şampiyon taylar yetiştirmeleri için damızlık olarak ayıracağız." dedi.
Karabulut, her doğan tayı şampiyon birer at olması için yetiştirdiklerini ve büyük emek harcadıklarını vurguladı.
Tayları özenle beslediklerini anlatan Karabulut, şöyle konuştu:
"Özel vitaminler veriliyor. Her biri kalori hesaplaması yapılarak bakılıyor. Kilolarına ve vücut yağlanma oranlarına göre hazırlanan beslenme programına göre yemlerini yiyorlar. Gelişmeleri titizlikle takip ediliyor. Sağlık taramalarını yapıyoruz. Eğer bir olumsuzluk varsa onun giderilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Söz konusu problemlerin tekrarlanmaması için önlemlerimizi alıyoruz. İşletmemizde her bir at için 10 dekarlık alan bulunuyor. At gönlünce koşuyor, kemik ve kas gelişimi maksimum seviyelere ulaşıyor. Taylarımızı sorunsuz bir şekilde at sahiplerine teslim ediyoruz."
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