Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Taşkın'dan memur ve emekliler için seyyanen zam talebi

Taşkın, yaptığı yazılı açıklamada, ağustosta başlayacak 6'ncı dönem toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde yetkili sendikanın diğer sendikaların teklif, talep ve önerilerini alarak geniş bir talep dosyasıyla görüşmelere katılması gerektiğini belirtti.
Kamu çalışanları ve emeklilerin TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına "mahkum edilmemesini" isteyen Taşkın, şunları kaydetti:
"Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde memur ve emeklinin kayıplarının telafisi için 1000 lira seyyanen zam ve 1500 lira bayram ikramiyesi verilmelidir. Daha sonra da geçmiş yıllarda verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde 3600 ek gösterge verilmeli, döner sermayede adil ve hakkaniyetli bir dağıtım sistemine geçilmeli, ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalı, vergi oranı yüzde 15'te sabitlenmeli, sağlık teşkilatlarında çalışanların tamamını kapsayacak şekilde yıpranma payı yeniden düzenlenmelidir. Memura yıllık giyim ödeneğinin günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Emeklilikte aile yardımının kesilmesi çağ dışı, Anayasa'ya ve mevcut yasalara aykırıdır. Bu nedenle emeklilerimize aile yardımı ödeneğinin verilmesini istiyoruz."
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