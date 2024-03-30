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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Anadolu Rock 'Bukalemun' konseri İş Sanat’ta

        Anadolu Rock 'Bukalemun' konseri İş Sanat’ta

        İş Sanat, 'Anadolu Rock-Bukalemun' konseriyle 14 Mayıs Salı 20.30'da Millî Reasürans Oda Orkestrası'nı İş Kuleleri Salonu'nda ağırlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 00:35 Güncelleme: 30.03.2024 - 00:35
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        İş Sanat'ta Anadolu Rock 'Bukalemun'
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        İş Sanat, Millî Reasürans Oda Orkestrası’nı “Anadolu Rock-Bukalemun” konseri ile 14 Mayıs Salı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda ağırlayacak. Orkestra şefliğini Hakan Şensoy’un üstlendiği konserde Çağ Erçağ (viyolonsel), Nurkan Renda (gitar), Uğur Gülbaharlı (tuşlu çalgılar), Levent Candaş (bas gitar), Emre Günay (davul) sahne alacak. Anadolu Rock müziğinin öncülerinden ilham alan topluluk konserde, dinleyicinin hafızasında yer etmiş parçaları seslendirecek.

        2015 yılında Hakan Şensoy, Nurkan Renda ve Çağ Erçağ tarafından oluşturulan Bukalemun projesi, klasik armoniden post modern yaklaşıma pek çok kompozisyon tekniğini içinde barındırıyor. Popüler müzik tarihimizde dinleyicinin hafızasında yer alan eserlerden seçilen bir repertuvarla sahne alacak Milli Reasürans Oda Orkestrası, Çağ Erçağ’ın etkileyici yorumculuğu, Nurkan Renda’nın rock müziğine dair derin birikimiyle İş Sanat seyircilerini keyifli bir bahar akşamına davet ediyor. Konserin biletlerini Biletix gişelerinden ve biletix.com'dan alabilirsiniz.

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        #İş Sanat
        #bukalemun
        #müzik
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